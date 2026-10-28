Транспорт и дороги

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с двумя маршрутками и автобусом

Алексей Самохин
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Жители Рязани в канале губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на работу двух маршруток и автобуса №22 до Солотчи. 

Рязанец попросил главу региона разобраться с расписание автобуса маршрута №22. 

«Очень неудобное и длинные интервалы движения, — написал пользователь Сети. —  Есть водители, которые не соблюдают свой график и не останавливаются на всех остановках, особенно на остановке «Санаторий «Старица»».  И теперь люди вынуждены ждать больше часа следующий автобус».

«С 1 октября автобус №22 «Рязань — Солотча» перешел на зимний график. Прикладываем обновленное расписание, — говорится в сообщении мэрии. — Профильные специалисты проведут беседу со всем водительским составом автобуса №22 о необходимости остановки для посадки и высадки пассажиров на всех остановках».

«Здравствуйте, а не подскажете, на какое время перешла маршрутка 42? Наверное, на марсианское? Где она вообще ездит в вечернее время? Что то будет предприниматься с этим маршрутом или вы будете продолжать бесконечные воспитательные беседы с частным перевозчиком?», — задала вопрос Светлана. 

«На линию маршрута №42 сейчас выходят 2 машины из 8. Перевозчик предпринимает усилия для стабилизации работы подвижного состава и минимизации возникающих временных интервалов между рейсами», — говорится в ответе администрации города. 

Похожая ситуация, по данным мэрии, и с маршруткой №62: «На линию маршрута №62 сейчас выходят 8 машин из 10. Перевозчик предпринимает усилия для стабилизации работы подвижного состава и минимизации возникающих временных интервалов между рейсами».

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