В Челябинске нашли трупы мужчины, женщины и 15-летней девочки

В Челябинске возбудили уголовное дело после обнаружения тел трёх человек с признаками насильственной смерти. Погибших нашли днём 28 октября 2026 года в квартире дома на улице Олимпийской в микрорайоне Вишнёвая горка.

По данным регионального управления Следственного комитета России, среди погибших — мужчина, женщина и её 15-летняя дочь. Дело расследуют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.

По информации SHOT, мужчина сначала застрелил женщину и девочку, а затем покончил с собой. Официального подтверждения этой версии нет.

Семья была многодетная, в квартире также находились ещё три ребёнка. Во время убийства двое детей успели выбежать из дома, младенец остался там, он не пострадал, сообщает Mash.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и проводят необходимые следственные действия. Им предстоит установить обстоятельства случившегося.