Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник заявил, что планы Владимира Зеленского по созданию полос инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов могут усилить тревогу среди населения и вызвать панику.

По мнению эксперта, строительство оборонительных сооружений способно затронуть не только восточные регионы Украины, но и Киев, а также города на левом берегу Днепра.

Бортник считает, что масштабные инженерные работы потребуют значительных ресурсов и ограничат возможности жителей сохранять привычный мирный уклад жизни.

Ранее Владимир Зеленский распорядился ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии полосы инженерных заграждений для круговой обороны городов. В документе не указаны конкретные населённые пункты, где планируется строительство, и сроки выполнения работ.