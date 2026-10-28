Губернатор Липецкой области рассказал о последствиях ночной атаки дронов

Над Липецкой областью за ночь уничтожили 45 беспилотников. Обломки дронов повредили окна многоквартирного дома в Липецке, ещё несколько падений зафиксировали рядом с жилыми домами. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы области, за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация ему не потребовалась. Погибших нет.

В одном из садоводческих товариществ беспилотник упал на участок рядом с домом. Ещё один аппарат обнаружили возле жилого дома в Данковском районе. На местах падений работают специалисты.

Артамонов опроверг сообщения в социальных сетях и мессенджерах о крупном пожаре на промышленном предприятии. По его данным, обломки беспилотника упали в посадках и вызвали возгорание, которое удалось локализовать.

Губернатор напомнил жителям, что к обломкам беспилотников нельзя приближаться, прикасаться к ним или пытаться перемещать. При обнаружении таких предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Напомним также, что в Милославском районе Рязанской области после падения обломков БПЛА загорелись два частных дома.