«Черная пятница» на маркетплейсах: когда начнутся главные распродажи ноября

Российские маркетплейсы объявили даты проведения распродажи «Черная пятница» в ноябре 2026 года. Первым акцию запустит «М.Видео» — 12 ноября. Об этом представители компаний сообщили РИА Новости.

В «М.Видео» пояснили, что распродажа начнется сразу после завершения акции «11.11».

На Ozon «Черная пятница» пройдет с 13 ноября по 2 декабря. Предшествующая ей распродажа «11.11» продлится с 22 октября по 12 ноября. По данным пресс-службы площадки, в ноябрьских акциях участвуют уже более 600 тысяч продавцов — на 16% больше, чем годом ранее. В компании ожидают, что в ближайшие две недели их число продолжит расти.

Wildberries проведет главную распродажу года с 16 по 30 ноября. Представители маркетплейса рассчитывают на высокий интерес покупателей и увеличение продаж.

Позже остальных акцию планирует запустить «Яндекс Маркет». По предварительным данным, распродажа пройдет с 25 по 27 ноября.

Даты «Черной пятницы» на маркетплейсах