Работающие пенсионеры рискуют потерять часть выплат и льгот

Трудоустройство не лишает пенсионера страховой пенсии, но может привести к отмене некоторых доплат и льгот. Перед выходом на работу стоит оценить, насколько зарплата компенсирует возможное сокращение государственной поддержки. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Алиса Храмова.

По словам эксперта, при трудоустройстве пенсионер может потерять право на социальную доплату до прожиточного минимума. По общему правилу она полагается неработающим получателям пенсии.

От занятости зависит и получение некоторых других выплат. В частности, речь идет о сельской надбавке к фиксированной выплате и социальной пенсии по старости. Условия предоставления отдельных льгот, например компенсации взносов на капитальный ремонт, необходимо уточнять отдельно: они могут зависеть от региональных правил и состава семьи.

Как работа влияет на индексацию пенсии

С 2025 года работающим пенсионерам вновь индексируют страховые пенсии. После увольнения при расчете выплат учитывают и пропущенные индексации за 2016–2024 годы, если пенсионер до этого не получал их в полном объеме, пояснила Храмова.

Перед трудоустройством эксперт советует выяснить в Социальном фонде России и органах соцзащиты, об изменении каких обстоятельств пенсионер должен сообщать самостоятельно. Передача работодателем сведений о приеме на работу не гарантирует автоматического пересмотра всех региональных льгот.

Если пенсионер продолжит получать выплату, право на которую утрачено после трудоустройства, может образоваться переплата. В таком случае деньги могут потребовать вернуть.

При расчете выгоды от работы нужно учитывать не только зарплату, но и расходы на дорогу и питание, а также возможное сокращение доплат. По словам Храмовой, универсального ответа на вопрос, стоит ли пенсионеру устраиваться на работу, нет: решение зависит от конкретных выплат и дополнительных расходов.