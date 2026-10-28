В РГУ имени Есенина стартовал Международный диалог «Молодёжь против фашизма»

27 октября в Рязани прошла пресс-конференция, посвященная открытию масштабного форума. Более 300 участников из 20+ стран (от Беларуси и Китая до Бразилии и Италии) собрались, чтобы обсудить сохранение исторической памяти.

Спикеры отметили важность дипломатии в борьбе за объективный взгляд на историю.

Что в программе:

— Мастер-классы от экспертов МИД РФ;

— Разработка 10 инициатив против фальсификации истории;

— Пленарная сессия «Многополярный мир против фашизма» (28 октября);

— Культурная программа с посещением музея Есенина и монастыря.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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