Полиция. Фото: УМВД Рязанской области
Происшествия

Рецидивист из Костромы попался на краже квадроцикла в Алеканове

Алексей Самохин
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Оперативники уголовного розыска раскрыли хищение квадроцикла со двора дома в селе Алеканово Рязанского округа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

В отдел МВД России «Рязанский» обратилась 27-летняя жительница села Алеканово. Заявительница сообщила, что со двора дома пропал квадроцикл. 

Полицейские выяснили, что хозяева владеют несколькими квадроциклами и оказывают услуги по аренде этих транспортных средств. Накануне вечером квадроциклы были припаркованы на территории усадьбы под навесом. 

Осмотрев двор и дом, сотрудники полиции выяснили, что ночью кто-то демонтировал несколько секций забора, а затем прислонил их на место. 

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России «Рязанский» опросили местных жителей и узнали, что накануне в окрестностях села Алеканово видели незнакомый грузовик. Выяснилось, что им управлял 48-летний житель города Костромы. 

Полицейские проверили недавние передвижения этого человека и установили, что он причастен к краже квадроцикла. В надворной постройке на территории его усадьбы обнаружили похищенное. Злоумышленника задержали. Украденное транспортное средство изъяли и возвратили владельцу. 

Ранее 48-летнего жителя города Костромы осудили за разбойное нападение и убийство, он более 6 лет провел в местах лишения свободы.

По предварительной информации, житель города Костромы летом увидел в сети Интернет привлекательное предложение о продаже квадроцикла в Рязанской области. Мужчина приехал и приобрел транспортное средство. Во время сделки покупатель заметил, что во дворе дома продавца под навесом хранятся несколько аналогичных квадроциклов. В конце октября мужчина задумал расширить свой транспортный парк и снова приехал в Рязанскую область. Оставив грузовик в нескольких километрах от села Алеканово, он ночью пешком добрался до знакомой усадьбы, взломал часть забора, завел квадроцикл и отогнал его к грузовику. Хозяева в это время спали. Доставив похищенное в кузове домой, злоумышленник раздумывал – продать добычу или оставить себе, но не успел сделать выбор. 

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.

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