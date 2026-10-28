Наталья Епихина уходит с поста Уполномоченного по правам человека в Рязанской области

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина покидает свой пост. Об этом она сообщила в мессенджере «Макс», опубликовав большой пост.

«Уважаемые рязанцы, коллеги, друзья!

Завершился десятилетний период моей работы в должности Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Это, согласно законодательству, предельный срок пребывания в должности омбудсмена.

10 лет мы вместе с вами отстаивали конституционные права и свободы жителей нашего региона.

Все эти годы я старалась быть рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, чьи права были нарушены, кто нуждался в помощи.

Благодарю всех, с кем мы работали, кто не был равнодушен к чужой беде, помогал находить выход из сложных обстоятельств и добиваться конкретных результатов.

Особые слова благодарности жителям Рязанской области. Спасибо за доверие, откровенность, помощь.

Благодарю всех, кто был рядом на протяжении этих лет: коллегам, представителям органов власти, общественных организаций, средств массовой информации, членам Экспертного и Молодежного Советов, общественным помощникам! Всем тем, кто помогал защищать права граждан, помогать людям и был готов включаться в решение самых сложных вопросов.

Спасибо каждому, кто доверял мне, поддерживал и шёл рядом.

Передаю полномочия вновь избранному Уполномоченному по правам человека в Рязанской области и желаю Олегу Юрьевичу Леонову успехов в правозащитной деятельности!».