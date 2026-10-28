Народные приметы на Лонгина Сотника, что можно и нельзя делать 29 октября

Двадцать девятого октября на Руси выносили зимние вещи на солнце. Верили, что они напитаются светом и будут отгонять болезни в холодное время года. Праздник называли Лонгин Сотник. В этот день молились об исцелении глаз и пили отвар из черники.

В этот день вспоминают мученика Лонгина Сотника. Согласно библейским сюжетам, Лонгин стал свидетелем чудес при Кресте Господнем. После всего увиденного он поверил, что Иисус Христос — сын Божий. А кровь Спасителя исцелила больные глаза Лонгина.

Что можно делать 29 октября

На Лонгина было принято доставать из сундуков зимнюю одежду. Проветривать её на первом морозе и прогревать на последнем осеннем солнце. Верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.

Считается, что солнечный свет двадцать девятого октября обладает особой целебной силой. Поэтому обязательно нужно выйти на улицу. И заодно вынести на солнце зимние вещи. По этой же традиции не советовали на Лонгина Сотника сидеть дома. Нужно обязательно побыть на солнце, чтобы получить частичку его целебного тепла и света.

Поскольку Лонгина почитали как целителя глазных болезней, утром рекомендуется умыться колодезной водой. И попросить у святого исцеления. Молились Лонгину и охотники. Они верили, что он даст им острое зрение. Что поможет в охоте и гарантирует хорошую добычу.

От глазных болезней сегодня особенно полезна черника. Если пить отвар из неё, можно надеяться на восстановление потерянного зрения и укрепление иммунитета.

Что нельзя делать 29 октября

Начинались запреты с дверей. Лонгина считали покровителем семейного очага и защитником от нечистой силы. Приметы не советуют оставлять двери в дом открытыми. Чтобы никакая нечисть не пробралась внутрь и не принесла с собой несчастья. По той же причине нельзя долго стоять у открытого окна или двери.

Дальше шли слова и настроение. В Лонгинов день строго запрещается ругаться с кем бы то ни было. Также надлежит следить за своим настроением. Считается, что двадцать девятого октября грусть и злоба приводят только к длительному несчастью.

Важные дела в этот день откладывали. Не рекомендуется планировать важные встречи. По поверьям, у этого дня очень тяжёлая энергетика. Следует беречься случайностей, потерь, краж и обмана.

И завершался список запретом на напряжение зрения. Не рекомендуется заниматься делами, для которых нужно напрягать глаза. Под запретом оказываются мелкий ремонт и рукоделие.

Народные приметы на 29 октября

· Иней на деревьях — к потеплению.

· Облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.

· Если ночное небо ясное и звёздное — утром будет хорошая погода.

· Сколько на небосводе ярких звёзд — столько дней осталось до наступления зимы.

· Если в этот день выпал снег — зима будет снежной.

· Ветер переменчивый — жди зиму с частыми оттепелями.

· Мутная и бледная луна — будет мороз.

· Гусь, стоящий на одной лапке, предвещает скорое похолодание.