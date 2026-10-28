Фото: официальный канал СУ СК РФ по Рязанской области
Происшествия

В Рязани мужчину осудят за убийство, совершённое в 1994 году

Алексей Самохин
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Житель Рязани предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном более 32 лет назад. Об этом сообщили в пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 54-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР).

Следствием установлено, что в апреле 1994 года в городе Рязани сожительница обвиняемого предложила совершить убийство ее бывшего мужа, чтобы впоследствии приватизировать его квартиру и присвоить полученные от ее продажи денежные средства.

Фигурант, испытывающий материальные трудности, согласился на предложение и 3 апреля 1994 года под угрозой применением ножа привез на автомобиле 34-летнего мужчину к складскому помещению, расположенному в районе Окского проезда города Рязани, где избил его и нанес множественные удары ножом в область шеи и верхних конечностей. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После совершения преступления соучастники скрылись, при этом женщина предварительно продала квартиру убитого. Впоследствии уголовное преследование в отношении нее было прекращено в связи со смертью.  

Несмотря на значительный объем выполненных следственных и процессуальных действий, на тот момент не удалось установить лиц, причастных к совершенному в условиях неочевидности преступлению, в связи с чем предварительное следствие было приостановлено. Однако работа по раскрытию преступления продолжалась.

В результате кропотливой работы следователей и криминалистов регионального управления СК России во взаимодействии с оперативниками УМВД России по Рязанской области удалось выйти на след злоумышленника, которому длительное время удавалось скрываться, проживая в различных регионах под именем другого человека. 

По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы и сверки с Федеральной базой данных геномной информации установлено, что генотип мужчины совпадает с ДНК-профилем, выделенным из обнаруженных на месте преступления биологических следов.

В мае 2026 года обвиняемый был задержан на территории Владимирской области, где с 2005 года проживал с женщиной, которую вводил в заблуждение относительно своей личности и прежней жизни. 

По ходатайству следствия судом в отношении него избрана меры пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Следствием собраны достаточные доказательства его причастности к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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