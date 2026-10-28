Власть и политика

Стало известно, сколько тратит Рязань на зарплаты чиновников и работников муниципальных учреждений 

Алексей Самохин
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В Рязани опубликовали данные о численности муниципальных служащих и работников городских учреждений за девять месяцев 2026 года. Сведения разместила газета «Рязанские ведомости».

Согласно опубликованной информации, в органах местного самоуправления Рязани среднесписочная численность муниципальных служащих составила 635 человек. Фактические расходы на их заработную плату за отчетный период достигли 585,3 млн рублей.

В муниципальных учреждениях города среднесписочная численность работников составила 14 200,72 человека. На оплату их труда за девять месяцев направили более 7,14 млрд рублей.

Таким образом, суммарные расходы на зарплаты муниципальных служащих и работников городских учреждений за указанный период превысили 7,72 млрд рублей.

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