Фото пресс-службы Сбера
Общество

Сбер и Правительство Рязанской области обсудили с молодыми педагогами цифровизацию образования

Олеся Чугунова
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Сбер принял участие в Форуме молодых педагогов Рязанской области «Единство в действии!», который объединил в Рязани свыше 500 начинающих специалистов системы образования и студентов из разных муниципалитетов региона. С приветственным словом к участникам обратился Губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил важность педагогического труда, мастерства и преданности профессии молодых педагогов, а также подчеркнул, что регион создает максимально комфортные условия для работы и жизни учителей.

Павел Малков, Губернатор Рязанской области:

«Именно от молодых педагогов, от вашего профессионализма и вовлеченности зависит дальнейшее развитие образования, будущее детей, региона и всей страны. Со своей стороны мы стараемся создавать максимально комфортные условия для работы и жизни в Рязанской области. В том числе строим новые школы, обновляем оборудование. Только за последние годы построили четыре новые школы. Сейчас в регионе строятся 11 объектов образования, множество ремонтируется, модернизируется. Такого масштабного строительства и обновления не было никогда в истории региона. Система образования в целом развивается, и я надеюсь, что на форуме вы получите новые интересные знания, сами поделитесь опытом, предложите новые решения и идеи. А мы будем помогать воплощать их в жизнь».

Тема цифровизации стала одной из центральных на форуме. Выступление управляющего Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирины Амировой было посвящено тому, как цифровая трансформация меняет требования к педагогу и образовательному процессу. Она обратила внимание на то, что современный учитель перестает быть единственным источником знаний — его роль смещается к наставничеству, сопровождению и развитию критического мышления у учеников.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Цифровизация — это не просто внедрение технологий, это изменение самой логики обучения. Учитель сегодня работает с детьми, которые родились в цифровой среде: они быстро осваивают любые сервисы, но именно взрослый учит их задавать вопросы, проверять информацию и использовать искусственный интеллект как помощника в учебе. Банк прошел путь цифровой трансформации одним из первых и хорошо знает: технологии сильнее всего работают там, где за ними стоит человек. Поэтому нам важно быть рядом с педагогами — делиться опытом и поддерживать тех, кто каждый день готовит детей к будущему».

Как отметили организаторы, форум не только дал молодым педагогам новые знания, но и показал, как регион, вузы и бизнес вместе работают над тем, чтобы школа оставалась современной, а учитель — уверенным в завтрашнем дне.

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