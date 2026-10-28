Павел Малков оценил опыт и качества нового уполномоченного по правам человека в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал утверждение Олега Леонова на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Кандидатуру поддержали депутаты областной Думы на сегодняшнем заседании.
«Олег Юрьевич Леонов глубоко неравнодушный человек. Имеет серьезный опыт работы в «ЛизаАлерт». Сам принимал участие в розыске более тысячи человек, всегда был максимально активен в этом. К тому же работал депутатом Государственной Думы по направлению защиты прав жителей нашей страны. Очень активно взаимодействовал с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Теперь все свои знания, опыт и навыки он использует на благо Рязанской области», – сказал Павел Малков.
Губернатор также сообщил, что сотрудничество с Натальей Епихиной, ранее занимавшей эту должность, продолжится. Она будет курировать работу с детьми с особенностями развития и здоровья по всему региону, в том числе на базе центра «Сосновый бор». Павел Малков выразил уверенность, что ее опыт и навыки в этой сфере окажут существенную помощь и придадут новый импульс развитию данного направления. Он напомнил, что Наталья Епихина отработала на посту уполномоченного два срока подряд, а третий, к сожалению, действующим законодательством не предусмотрен.
«Работу Натальи Леонидовны можем характеризовать только максимально позитивно. За это время было решено огромное количество вопросов. Реализовано множество новых проектов, например, «Правовой поезд», который сначала был запущен в Рязанской области, а потом эту практику перенимали коллеги в других регионах. Он работает у нас практически пять лет. Это возможность получить юридическую помощь и решение ряда вопросов для жителей отдаленных муниципалитетов. Такую практику мы обязательно продолжим, ровно как и все остальные проекты, которые Наталья Леонидовна начала», – подчеркнул глава региона.