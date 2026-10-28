Олег Леонов назначен уполномоченным по правам человека в Рязанской области. Что о нём известно

Депутаты Рязанской областной Думы одобрили кандидатуру Олега Леонова на должность уполномоченного по правам человека в регионе. О назначении сообщил губернатор Павел Малков, отметив опыт Леонова в поисково-спасательной деятельности и защите прав граждан.

По словам главы региона, Леонов много лет участвовал в работе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и лично помогал искать пропавших людей.

«Олег Юрьевич Леонов глубоко неравнодушный человек. Имеет серьезный опыт работы в „ЛизаАлерт“. Сам принимал участие в розыске более тысячи человек, всегда был максимально активен в этом», — сказал Малков.

Губернатор добавил, что Леонов работал депутатом Государственной думы, занимался вопросами защиты прав граждан и взаимодействовал с федеральным уполномоченным по правам человека. Полученный опыт он теперь будет применять в Рязанской области.

Сегодня на заседании Рязанской областной Думы Олег Юрьевич Леонов, назначенный на должность Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, принёс установленную законом присягу.

В торжественной обстановке он произнёс слова клятвы: «Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области, справедливостью и голосом совести».

С момента принесения присяги Олег Юрьевич официально вступил в должность.

В своём обращении новый омбудсмен подчеркнул, что воспринимает назначение как большую честь и, прежде всего, серьёзную ответственность перед жителями региона — в особенности перед теми, кто столкнулся с несправедливостью или оказался в трудной жизненной ситуации.

Олег Юрьевич заявил о намерении вести последовательную работу не только по разрешению отдельных обращений, но и по выявлению системных проблем — чтобы предупреждать возникновение подобных ситуаций в будущем.

Особое внимание в работе будет уделяться поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также защите прав наиболее уязвимых категорий граждан.

Важнейшим направлением деятельности Уполномоченный назвал развитие конструктивного сотрудничества с органами власти, правозащитными структурами, общественными организациями и всем правозащитным сообществом. По его словам, только совместными усилиями можно эффективно решать проблемы жителей Рязанской области и укреплять доверие к механизмам защиты прав.

«У региона есть свои особенности и задачи, но неизменным остаётся главное: закон должен работать, права человека — неукоснительно соблюдаться, а никто, кто оказался в сложной ситуации, не должен оставаться с проблемой один на один. Приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Для меня важно не просто реагировать на уже возникшие проблемы, а выстроить работу так, чтобы люди чувствовали: в регионе есть надёжный механизм защиты прав, и к нему всегда можно обратиться», — отметил Олег Юрьевич Леонов.

Что известно об Олеге Леонове

Олег Леонов родился 10 сентября 1970 года в Москве. В 1992 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности, связанной с организацией и безопасностью движения. В 2000 году получил юридическое образование в МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1990-е и 2000-е годы Леонов работал в телекоммуникационной отрасли. Он занимал руководящие должности в компаниях «Вымпелком», МТС, «Стрим-ТВ» и «Сумма Телеком».

Волонтерской деятельностью в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Леонов занимается с 2015 года. С 2017 года он координирует работу отряда, в том числе руководит направлениями «Обучение» и «Лес на связи».

В 2020 году Леонов стал координатором проекта «Поиск» Общероссийского народного фронта. В 2021–2026 годах он представлял граждан в Государственной думе VIII созыва.