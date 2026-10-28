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Происшествия

Падение наледи на прохожего в Рязани закончилось приговором для мастера УК

Алексей Самохин
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Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор 56-летнему мастеру управляющей компании, по вине которого, согласно материалам дела, снежно-ледяные массы упали с крыши жилого дома на прохожего. Пострадавший получил перелом голени.

Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, мужчина не обеспечил надлежащую очистку кровли дома № 39/2 на Первомайском проспекте от снега и наледи. В результате на проходившего мимо человека обрушились снежно-ледяные массы.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили один год ограничения свободы с дополнительными обязанностями.

Вступил ли приговор в законную силу, в сообщении прокуратуры не уточняется. 

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