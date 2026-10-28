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Общество

Льготное автокредитование в России возобновят с 1 декабря 2026 года

Алексей Самохин
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Программу льготного автокредитования в России возобновят с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. На выплаты направят средства из бюджета, предусмотренного на 2027 год.

По словам Мантурова, Минпромторг и Минфин подготовили соответствующее предложение, которое поддержало правительство. Вице-премьер считает, что возобновление программы поможет как российским автопроизводителям, так и покупателям машин.

В конце сентября Минпромторг сообщил, что бюджетные средства на льготное автокредитование и автолизинг на 2026 год закончились досрочно. На эти цели выделили 20 млрд и 30 млрд рублей соответственно.

Согласно проекту федерального бюджета на 2027 год, на льготные автокредиты планируют направить 7 млрд рублей, а на автолизинг — 17 млрд рублей.

Размер скидки зависит от типа автомобиля и категории покупателя. При покупке электромобиля можно получить скидку в размере 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания предусмотрена скидка 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%.

Программа распространяется на медиков, педагогов, участников специальной военной операции и членов их семей, а также людей с инвалидностью. Семьи с двумя и более детьми могут рассчитывать на скидку в 10%.

Для военнослужащих, получивших ранения в зоне боевых действий, предусмотрена отдельная льгота. При покупке автомобиля с ручным управлением они могут получить скидку в размере 40%, сообщает РИА Новости.

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