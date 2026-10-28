В России определили перечень стратегических объектов для защиты от ударов ВСУ

В России сформировали перечень стратегических и критически важных объектов, которые необходимо защитить от ударов ВСУ. В список вошли предприятия промышленности, объекты энергетики, транспорта, социальной сферы, торговли и логистики, а также IT-инфраструктура. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время правительственного часа в Совете Федерации.

По словам Мантурова, для этих объектов разработали модели угроз и типовые решения активной и пассивной защиты. Кроме того, определили требования к резервированию ресурсов.

Правительство еженедельно оценивает риски для критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. На основе этих данных формируют перечень первоочередных задач, рассчитанных на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Как ранее сообщал Мантуров в интервью ТАСС, решения о включении объектов в перечень критической инфраструктуры принимают отраслевые министерства. Они учитывают значение каждого объекта для соответствующей отрасли.