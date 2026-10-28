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Политика

Какие города Украины готовят к круговой обороне

Алексей Самохин
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Украинские власти готовят к круговой обороне не менее 11 городов, включая Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Херсон. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.

По его словам, основные работы сосредоточены на юге и востоке страны. Фортификационные сооружения возводят в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепропетровске и Павлограде. Подготовка к обороне затрагивает Киев и Киевскую область, Харьков, Сумы, Чернигов и Волынь.

Собеседник агентства связал укрепление северных направлений с заявлениями об угрозе со стороны Белоруссии. Харьков и Сумы, по его словам, укрепляют из-за близости к российской границе.

В Запорожской и Днепропетровской областях инженерные заграждения, как утверждает представитель подполья, создают возле большинства городов, в том числе Орехова и Вольнянска.

На подступах к Одессе уже выкопали рвы, установили противотанковые заграждения типа «зубы дракона» и натянули колючую проволоку.

Собеседник ТАСС заявил, что власти не раскрывают жителям полный перечень городов, которые готовят к круговой обороне, чтобы избежать паники. Часть населения устала от решений украинского руководства и не видит выхода из сложившейся ситуации. А вот украинские элиты выступают за продолжение конфликта. 

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов. Текст документа имеет гриф для служебного пользования, подробности решения публично не раскрываются.

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