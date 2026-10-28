В Рязани рекомендовали разрешить строительство спорткомплекса с парковкой и детского сада в Песочне 

В газете «Рязанские ведомости» опубликовано заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, район Песочня).

Из документа следует, что жители Рязани активно высказывались против строительства на этом участке некоего автодрома. Организаторы слушаний на многие из этих замечаний ответили так:

«Комиссия считает нецелесообразным учитывать поступившее замечание, поскольку вносимое изменение в Правила землепользования и застройки не предполагает строительства автодрома, планируется размещение детского сада и спортивного комплекса с многоуровневым паркингом.

Размещение этих объектов соответствует градостроительным нормам: для территорий рекреационного назначения допускается строительство объектов образования, а физкультурно‑оздоровительные комплексы проектируются по специальным правилам, учитывающим соседство с жилой застройкой.

Кроме того, вместе с объектами можно благоустроить прилегающую территорию – обустроить пешеходные дорожки и зелёные зоны».

Также в комиссию поступило коллективное заявление от рязанцев, которые высказались за внесение изменений в Генеральный план города Рязани, касающихся этой территории.

Его решено было учесть. Организаторы слушаний мотивировали своё решение так:

«Комиссия считает целесообразным учесть поступившее предложение, поскольку предлагаемые изменения отвечают интересам комплексного развития территории и учитывают баланс между сохранением природной среды и созданием необходимой социальной и спортивной инфраструктуры. Перевод участков 62:29:0110008:1058, 62:29:0110008:1059, 62:29:0110008:1060 в зону лесопарков и зон отдыха позволит сохранить и благоустроить зелёные территории, сформировать рекреационный каркас района, обеспечить жителям доступ к благоустроенным пространствам для отдыха и прогулок, а также поддержать экологическую устойчивость микрорайона.

Одновременно установление зоны спортивных комплексов и сооружений на участке 62:29:0110008:42 создаёт условия для размещения социально значимого объекта – спортивного комплекса с многоуровневым надземным паркингом. Такой формат застройки позволяет эффективно использовать территорию, минимизируя площадь застройки и сохраняя открытые пространства. Многоуровневый паркинг решает проблему парковочного пространства, снижая нагрузку на дворовые территории и улично‑дорожную сеть, что особенно важно для активно развивающегося района.

Кроме того, реализация проекта предусматривает строительство детского сада, что напрямую отвечает потребностям жителей района Песочня в объектах социальной инфраструктуры шаговой доступности. Наличие дошкольного учреждения в непосредственной близости от жилой застройки повышает качество городской среды, снижает транспортную нагрузку за счёт сокращения вынужденных поездок и обеспечивает удобство для семей с детьми. Таким образом, предлагаемые изменения в Генеральном плане обеспечивают сбалансированное развитие территории: сохраняют и развивают зелёные зоны, создают современную спортивную инфраструктуру и закрывают дефицит мест в дошкольных учреждениях, что в совокупности повышает комфортность проживания и отвечает долгосрочным интересам жителей города».

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний в управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани для дальнейшего направления подготовленной документации по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, район Песочня) главе администрации города Рязани.

3. Рекомендовать главе администрации города Рязани принять решение о направлении в Рязанскую городскую Думу проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, район Песочня).