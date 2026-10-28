В Рязани начал работать бесплатный беговой центр

С 26 октября в Рязани начал работать беговой центр ВФЛА. Он расположился в ЦПКиО, зайти удобнее всего через главный вход со стороны улицы Братиславской. Пока площадка работает в техническом режиме, дату официального открытия организаторы не называют.

В здании оборудовали раздевалки с камерами хранения и душевые, а также помещения для тренировок, лекций и восстановления. На прилегающей территории есть беговые дорожки со специальным покрытием и воркаут-площадки. Здесь также будут проводить мастер-классы, любительские соревнования и другие спортивные мероприятия.

Посещение центра бесплатное. Для входа понадобится приложение «БегунДа». После регистрации и выбора Рязани в нём появится информация о местной площадке. На входе достаточно показать персональный QR-код, который хранится в приложении. Заранее записываться для посещения центра не нужно.

В приложении уже доступно расписание бесплатных беговых активностей на неделю. В него входят разные виды тренировок, которые можно подобрать под свои цели и свободное время. Среди них скоростные тренировки, силовые занятия, зарядка и растяжка.

Через «БегунДа» также можно заранее забронировать шкафчик для вещей или ячейку для ценных предметов. Бронирование бесплатное, доступно за семь дней, а один слот рассчитан на два часа.

Приложение можно использовать и для самостоятельных пробежек. В нём сохраняются данные о тренировках, включая дистанцию, время и темп. Также можно подключить трекеры активности, вступать в спортивные клубы и участвовать в соревнованиях. За выполнение тренировочных заданий пользователям начисляют поощрительные монеты, которые можно обменивать на бонусы.

Рязанский беговой центр открыли в рамках федерального проекта ВФЛА и АНО «Евразия». Такие площадки планируют создать и в других регионах России, всего должно появиться не менее 20 центров.

Напомним, что торжественное открытие рязанской площадки было запланировано на 26 октября, однако его перенесли. Причины переноса организаторы не уточнили.