Рязанский депутат пояснила, что изменится для покупателей при возврате товаров из интернет-магазинов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который должен навести порядок в онлайн-торговле. Задача — сделать правила понятными и снизить число конфликтов между продавцами и покупателями.

Интернет-покупки год от года набирают популярность. И всё чаще бывает так, что вещь качественная, но при этом не подошла (не тот размер, цвет или фактура). Или ожидания от использования не совпали с реальностью.

С возвратом в таких случаях нередко начинаются споры. Законодательство содержит неясности, а процедуры у разных продавцов заметно отличаются.

Онлайн-платформы развиваются быстро, но законодательство о защите прав потребителей и законодательство о платформенной экономике до сих пор не согласованы между собой. Именно на это и направлен проект федерального закона, принятый сегодня Государственной Думой в первом чтении. В нём учтена специфика возврата товаров через пункты выдачи заказов, сортировочные центры, склады и другие объекты логистической инфраструктуры операторов посреднических цифровых платформ.

Ситуацию прокомментировала депутат от Рязанской области Лиана Пепеляева:

«Закрепление специального регулирования для возврата товаров, реализуемых с использованием объектов логистической инфраструктуры посреднических цифровых платформ, позволит обеспечить единообразие правоприменительной практики, повысить правовую определенность для потребителей, продавцов и операторов платформ, а также создать условия для эффективного функционирования механизмов возврата товаров в сфере электронной торговли.

Кроме того, устанавливается обязанность по информированию потребителей о праве на возврат товара надлежащего качества. Она возлагается на продавцов, включая партнеров-продавцов на посреднических цифровых платформах.

В публичном доступе должна быть размещена информация:

· о праве потребителя на возврат товара надлежащего качества;

· о способах возврата товара;

· о расходах, связанных с доставкой возвращаемого товара продавцу;

· о рисках случайной гибели или повреждения товара в процессе его транспортировки.

Определено, что возврат товара надлежащего качества, приобретенного дистанционно, осуществляется покупателем за свой счёт любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом».

Вопросов пока остаётся немало, поэтому ко второму чтению создадут специальную рабочую группу.