Рязанцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Рязанской области напомнила жителям и работодателям о правилах работы в предпраздничные дни. Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

День народного единства, который отмечается 4 ноября, в 2026 году приходится на среду и является официальным нерабочим днём. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, рабочий день накануне праздника сокращается на один час.

Таким образом, жителей Рязанской области ожидает четырёхдневная рабочая неделя с 2 по 6 ноября:

2 ноября (понедельник) — стандартный рабочий день;

3 ноября (вторник) — сокращённый рабочий день (на один час);

4 ноября (среда) — официальный выходной (День народного единства);

5 и 6 ноября (четверг и пятница) — стандартные рабочие дни.

Праздник фактически делит рабочую неделю на две короткие части, предоставляя жителям региона возможность отдохнуть и провести время с близкими в середине недели.