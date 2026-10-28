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Общество

Рязанцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Анастасия Мериакри
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Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Рязанской области напомнила жителям и работодателям о правилах работы в предпраздничные дни. Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

День народного единства, который отмечается 4 ноября, в 2026 году приходится на среду и является официальным нерабочим днём. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, рабочий день накануне праздника сокращается на один час.

Таким образом, жителей Рязанской области ожидает четырёхдневная рабочая неделя с 2 по 6 ноября:

  • 2 ноября (понедельник) — стандартный рабочий день;
  • 3 ноября (вторник) — сокращённый рабочий день (на один час);
  • 4 ноября (среда) — официальный выходной (День народного единства);
  • 5 и 6 ноября (четверг и пятница) — стандартные рабочие дни.

Праздник фактически делит рабочую неделю на две короткие части, предоставляя жителям региона возможность отдохнуть и провести время с близкими в середине недели.

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