Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

В Рязани впервые применили методику eTEP-TAR для удаления большой вентральной грыжи

Анастасия Мериакри
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В Рязанской городской клинической больнице №11 хирурги впервые применили эндоскопическую методику eTEP-TAR для лечения сложной вентральной грыжи. Эта технология, позволяющая проводить операции на передней брюшной стенке через минимальные разрезы, значительно ускоряет процесс восстановления пациентов.

55-летняя пациентка обратилась в больницу с пупочной грыжей большого размера — 25 на 15 сантиметров. После амбулаторного обследования её госпитализировали для хирургического лечения.

Операцию провёл заведующий хирургическим отделением №1 Руслан Ахмедханов. Вмешательство было выполнено эндоскопическим методом с использованием технологии eTEP-TAR, включающей расширенный внебрюшинный доступ и заднюю сепарационную пластику.

«Методика eTEP-TAR позволяет решать сложные хирургические задачи при лечении больших грыж передней брюшной стенки с помощью малоинвазивного доступа. В данном случае важно было не только устранить грыжу значительного размера, но и обеспечить пациентке благоприятное восстановление после операции», — подчеркнул Руслан Ахмедханов.

Послеоперационный период прошёл без осложнений. Уже на следующий день после операции пациентка могла самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. На восьмые сутки её выписали из стационара в хорошем состоянии.

Главный врач больницы Роман Васин отметил значимость внедрения новых технологий.

«Освоение новых методик позволяет расширять возможности лечения сложных заболеваний и совершенствовать подходы к восстановлению пациентов после хирургических вмешательств», — сказал он.

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