В Пителинском округе фирму оштрафовали за найм экс-чиновника

Прокуратура Пителинского округа завершила проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В результате надзорных мероприятий было обнаружено нарушение со стороны одного из местных работодателей, что привело к наложению административного штрафа.

Выяснилось, что в одну из коммерческих организаций района был принят на работу бывший сотрудник администрации Пителинского муниципального округа.

Согласно федеральному антикоррупционному законодательству, работодатель обязан уведомить бывшего нанимателя (в данном случае — органы местного самоуправления) о заключении трудового договора с бывшим госслужащим в течение 10 дней в письменной форме. Однако директор коммерческой организации проигнорировал это требование и не направил соответствующее уведомление.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителя организации административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего»).

Суд вынес постановление о назначении директору административного наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.