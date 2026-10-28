Рязанская область получила 348 тысяч доз вакцины от гриппа

В Рязанской области продолжается масштабная кампания по вакцинации против гриппа в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Министерство здравоохранения региона сообщило промежуточные итоги и напомнило жителям о важности своевременной вакцинации.

На сегодняшний день в медицинские учреждения региона уже поступило 348 350 доз вакцин. В ближайшее время ожидается новая поставка в размере 11 000 доз для охвата всех нуждающихся.

Для вакцинации доступны современные и проверенные препараты, такие как «Совигрипп» и «Флю-М» – для взрослых, «Ультрикс квадри» – для детей и беременных.

На данный момент иммунитет сформировали 110 172 взрослых и 87 083 ребенка в различных муниципалитетах региона.

Специалисты Минздрава отмечают, что вакцинация бесплатна и проводится в будние дни в поликлиниках по месту жительства. Специалисты подчеркивают, что сделать это необходимо до начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, чтобы у организма успел выработаться полноценный иммунитет.