Стала известна причина смерти вокалиста группы «Мистер Твистер» Валерия Лысенко

Стала известна причина смерти барабанщика и вокалиста группы «Мистер Твистер» Валерия Лысенко. Артист скончался на 66-м году жизни. Как сообщил его коллега в беседе с изданием aif.ru, причиной внезапного ухода стал тромб.

О кончине музыканта стало известно 28 октября. Изначально близкие сообщали о несчастном случае: Валерий упал на даче у друга, однако его тело обнаружили лишь на следующий день, что породило различные версии произошедшего.

Позже коллега Лысенко, Валерий, пролил свет на трагедию. «Тромб. Очень жаль…» — назвал он причину смерти, выразив глубокое сожаление по поводу случившегося и благодарность за возможность совместно творить и выступать с музыкантом.

Валерий Лысенко родился 26 августа 1961 года в станице Вёшенской Ростовской области. В 1985 году в Москве он стал одним из основателей культовой рокабилли-группы «Мистер Твистер».