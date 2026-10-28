Жители сел Заокское и Коростово возмущены сокращением автобусных рейсов до Рязани

Жители сел Заокское и Коростово активно обсуждают новое расписание автобуса №149 «Рязань — Коростово», которое планируется ввести с ноября. Согласно изменениям, количество рейсов из Рязани сократится: с 9 до 7 в будние дни и до 6 в выходные.

Автобусы будут отправляться с автовокзала «Приокский». В будние дни расписание включает рейсы в 06:00, 07:20, 09:20, 12:20, 15:20, 17:20 и 19:00. В выходные первый рейс будет в 07:20, а последний — в 19:00.

Фото: группа «Заокский ДК Рязанского округа» ВКонтакте

Новый график вызвал недовольство местных жителей. Основная претензия — большие интервалы между рейсами, которые могут достигать двух-трех часов. В то время как во многие села транспорт ходит с интервалом 15–25 минут.

«Во все остальные села транспорт ходит каждые 15–25 минут, а к нам — каждые два часа. И хотят сделать три! А как люди будут добираться? Дорога занимает всего 30 минут, а рейсы сокращают, как будто мы едем в другой город», — возмущается одна из жительниц.

Особое беспокойство вызывают проблемы с возвращением детей домой после занятий и репетиторов. «А как детям возвращаться домой от репетиторов?» — задаются вопросом жители.

Жители также отмечают нереалистичное время в пути, указанное в расписании. По их мнению, 20 минут недостаточно даже для поездки от автовокзала до магазина в Заокском, не говоря уже о расстоянии до Коростово.

«Он что, на летающем зелье работать будет? 20 минут — это максимум от автовокзала до магазина в Заокском, а тут ехать до Коростово», — пишет одна из жительниц, называя первый и последний рейсы «нереальными».

Следует отметить, что опубликованное расписание пока предварительное. На сайте администрации Рязанского округа по-прежнему указано 9 рейсов в каждую сторону ежедневно.