В бюджет Рязанской области на 2026 год внесли изменения для поддержки СВО и ЖКХ

Депутаты Рязанской областной Думы на заседании в среду, 28 октября, утвердили изменения в закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Основными целями изменений стали поддержка участников специальной военной операции и обеспечение стабильной работы коммунальной инфраструктуры в зимний период.

Согласно внесенным корректировкам, меняются основные параметры бюджета текущего года. Доходная часть увеличена на 517,9 млн рублей, расходы – на 2 017,3 млн рублей.

Эти дополнительные финансовые ресурсы появились благодаря пересмотру прогноза по неналоговым поступлениям и решению федерального центра. Одна треть задолженности по бюджетным кредитам была перенесена на 2030 год, что дало региону возможность направить значительные средства на внутренние нужды.

Большая часть этих средств — 1 505 млн рублей — была направлена на поддержку участников специальной военной операции. Эти деньги будут использованы для социальных выплат военнослужащим и их семьям, а также для единовременных выплат гражданам, заключившим контракт.

Муниципалитеты получили межбюджетные трансферты в размере 362 млн рублей, которые обеспечат финансовую стабильность и бесперебойную работу жилищно-коммунальных предприятий в предстоящую зиму.

Резервный фонд Правительства Рязанской области был увеличен на 150 млн рублей для быстрого реагирования на непредвиденные обстоятельства.

Кроме того, изменения коснулись перераспределения средств внутри ключевых государственных программ, таких как «Развитие культуры», «Развитие образования» и «Профилактика правонарушений и предотвращение чрезвычайных ситуаций».