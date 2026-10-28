Около здания УМВД в Рязани высадили молодые липы

Руководство УМВД России по Рязанской области присоединилось к ежегодной городской акции «Октябрь — месяц озеленения». В рамках мероприятия сотрудники полиции внесли свой вклад в благоустройство Рязани, высадив деревья на улице Введенской рядом со зданием регионального управления.

На акции, которая прошла около здания УМВД, полицейские посадили саженцы лип. Эти деревья не только украсят одну из центральных улиц города, но и помогут улучшить экологическую ситуацию.

В мероприятии приняли участие: врио начальника УМВД полковник полиции Александр Пиваев, заместители начальника УМВД: полковник полиции Вадим Черемисин, полковник полиции Максим Горожанов, полковник юстиции Андрей Лукин, полковник внутренней службы Дмитрий Чеканов, а также руководители структурных подразделений и личный состав.

Сотрудники органов внутренних дел своим примером показывают важность заботы об окружающей среде и стремятся привить жителям Рязани культуру бережного отношения к природе.