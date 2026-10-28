Родственник участника группы Дятлова раскрыл настоящую причину гибели туристов

В гибели девяти участников экспедиции Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году мог быть виноват конфликт с представителями коренных народов. Такую версию в интервью Андрею Малахову выдвинул Владимир Ермолаев, внучатый племянник Николая Тибо-Бриньоля, одного из погибших туристов. Об этом сообщает ИС «Вести».

По мнению Ермолаева, трагедию не стоит объяснять мистическими или фантастическими обстоятельствами. Он считает, что туристы могли столкнуться с местными жителями, а советские власти предпочли не раскрывать истинные причины произошедшего, чтобы не вызывать напряжённости среди населения.

Версия о прослушке в группе Дятлова

Другую гипотезу о событиях 1959 года озвучил Виктор Иосифович, друг прокурора Бориса Чудного. По его словам, Семён Золотарёв, самый возрастной участник похода, мог использовать специальные карманные часы со встроенным микрофоном для записи разговоров туристов.

В интервью Андрею Малахову собеседник рассказал, что Золотарёв якобы присоединился к экспедиции по просьбе КГБ. Предполагаемой целью было наблюдение за участниками похода и прослушивание их разговоров из-за присутствия большого числа военных объектов на Урале.

Виктор Иосифович утверждает, что в часах находились конденсаторы ёмкостью 4,7 микрофарада, обеспечивавшие питание устройства для прослушивания. По его версии, Золотарёв периодически включал микрофон, а однажды ночью сосед по палатке заметил часы и заподозрил, что они предназначены для скрытой записи.

Однако приведённые сведения не подтверждают, что Золотарёв действительно сотрудничал со спецслужбами или располагал подобным устройством. Эта версия, как и предположение о конфликте с местными жителями, не имеет документального подтверждения.

Что известно о гибели группы Дятлова

В феврале 1959 года девять лыжников под руководством студента Игоря Дятлова отправились в поход на Северный Урал в районе горы Отортен. Все участники экспедиции погибли. На телах некоторых туристов обнаружили тяжёлые травмы, что породило многочисленные версии трагедии.

Исследователи предполагали, что причиной могли стать сход лавины, нападение посторонних или конфликт внутри группы. Отдельные гипотезы связывали происшествие с секретными военными разработками и деятельностью спецслужб.

В 2019 году Генеральная прокуратура России провела проверку обстоятельств гибели туристов. В июле 2020 года ведомство объявило, что причиной трагедии стал сход лавины.