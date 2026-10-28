Кто сможет купить автомобиль со скидкой до 25% по льготному автокредиту

Семьи с детьми, медики, учителя, люди с инвалидностью и участники специальной военной операции смогут воспользоваться программой льготного автокредитования. Размер скидки зависит от категории покупателя и может достигать 25%. Об этом экономист Андрей Бархота рассказал изданию «Абзац».

По словам эксперта, максимальная скидка предусмотрена для жителей Дальнего Востока — 25%. Семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на снижение стоимости автомобиля на 10%. Господдержка распространяется и на медицинских работников, педагогов, участников СВО, членов их семей и людей с инвалидностью.

Программа ориентирована на отечественные автомобили. В первую очередь речь идет о моделях «АвтоВАЗа» и Ульяновского автомобильного завода (УАЗ).

Для оформления льготного автокредита понадобятся паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и заявление в банк. Кроме того, покупателю придется подтвердить документами право на получение государственной поддержки.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что программу льготного автокредитования планируют возобновить с 1 декабря. По его словам, эта мера должна поддержать спрос со стороны покупателей и стимулировать российских производителей автомобилей.