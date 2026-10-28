рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay
Общество

Кто сможет купить автомобиль со скидкой до 25% по льготному автокредиту

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Семьи с детьми, медики, учителя, люди с инвалидностью и участники специальной военной операции смогут воспользоваться программой льготного автокредитования. Размер скидки зависит от категории покупателя и может достигать 25%. Об этом экономист Андрей Бархота рассказал изданию «Абзац».

По словам эксперта, максимальная скидка предусмотрена для жителей Дальнего Востока — 25%. Семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на снижение стоимости автомобиля на 10%. Господдержка распространяется и на медицинских работников, педагогов, участников СВО, членов их семей и людей с инвалидностью.

Программа ориентирована на отечественные автомобили. В первую очередь речь идет о моделях «АвтоВАЗа» и Ульяновского автомобильного завода (УАЗ).

Для оформления льготного автокредита понадобятся паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и заявление в банк. Кроме того, покупателю придется подтвердить документами право на получение государственной поддержки.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что программу льготного автокредитования планируют возобновить с 1 декабря. По его словам, эта мера должна поддержать спрос со стороны покупателей и стимулировать российских производителей автомобилей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Новые приключения Смешариков и другие премьеры ноября на телеканале «Карусель»
Следующая статья
Систему «Всё включено» в Турции хотят разделить на пять категорий
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Политика

Названа предварительная дата переговоров России, Украины и США

21 октября президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к трехсторонним переговорам.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Интересное

Афонские старцы предсказали России сотни лет покоя и «радость через ад»

Аристоклий, Стефан и Паисий в один голос говорили о страшных событиях и грядущем покое. Сегодня мы наблюдаем, как их пророчества сбываются.
Новости Касимова

Следком выясняет обстоятельства гибели матери и сына в Касимовском округе

Следственное управление СК России по Рязанской области проводит процессуальную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме села Пустынь Касимовского муниципального округа.
Темы
Новости России

Депутат предупредил о новых расходах россиян из-за лимита интернет-трафика

Депутат Госдумы Александр Ивачев заявил, что возможный лимит зарубежного интернет-трафика не остановит использование VPN, но может увеличить расходы граждан и бизнеса. 
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова высказалась о проверке обстоятельств его гибели по поручению Бастрыкина

Антонина Петровна не считает гибель Сергея Соседова криминальной, но поддержала решение Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль.
Новости кино и ТВ

Музыканта «Мистер Твистер» нашли мёртвым на даче друга

Певец и барабанщик рокабилли-группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко, известный под псевдонимом Ёж, умер в возрасте 65 лет. По данным ТАСС, музыкант упал и ушибся на даче друга, а на следующее утро его нашли без признаков жизни.
Новости России

В России определили перечень стратегических объектов для защиты от ударов ВСУ

По словам Мантурова, для этих объектов разработали модели угроз и типовые решения активной и пассивной защиты. Кроме того, определили требования к резервированию ресурсов.
Политика

Какие города Украины готовят к круговой обороне

Представитель пророссийского подполья сообщил ТАСС о подготовке не менее 11 городов Украины к круговой обороне. По его словам, фортификации строят на юге, востоке и севере страны.
Общество

Льготное автокредитование в России возобновят с 1 декабря 2026 года

Денис Мантуров сообщил о возобновлении программы льготного автокредитования с 1 декабря. Скидки на автомобили составят от 10% до 40% в зависимости от категории покупателей и типа машины.
Происшествия

Падение наледи на прохожего в Рязани закончилось приговором для мастера УК

Железнодорожный районный суд Рязани приговорил 56-летнего мастера управляющей компании к году ограничения свободы после падения снега и наледи с крыши дома на Первомайском проспекте.
Власть и политика

Олег Леонов назначен уполномоченным по правам человека в Рязанской области. Что о нём известно

Депутаты Рязанской областной Думы одобрили кандидатуру Олега Леонова на...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье