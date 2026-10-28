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Новости России

Систему «Всё включено» в Турции хотят разделить на пять категорий

Анастасия Мериакри
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Турция готовится к масштабной реформе популярной системы отдыха. Владельцы гостиниц предложили разделить систему «всё включено» (all inclusive) на пять категорий, чтобы туристы могли заранее знать, какой уровень сервиса они выбирают. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сейчас под одной и той же вывеской «всё включено» могут скрываться совершенно разные услуги. Один отель предлагает скромный шведский стол и местные напитки, а другой — рестораны, импортные алкогольные напитки и круглосуточное питание. Такая неясность часто приводит к завышенным ожиданиям и разочарованиям, когда туристы по прибытии обнаруживают несоответствие цены и качества.

Представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил внедрить единую сертификацию, которая будет включать пять уровней: Eco (экономный), Eco Plus (улучшенный эконом), средний сегмент, высокий сегмент, люксовый сегмент.

Планируется оценивать отели по строгим и единым критериям качества и полноты услуг, соответствующих заявленной категории. Разработка этой системы будет вестись совместно с Министерством культуры и туризма Турции. Основная цель инициативы — дать туристам возможность заранее оценивать предложение, исключив маркетинговые уловки.

Однако на данный момент это лишь предложение со стороны бизнеса. Конкретные требования к каждой категории и точные сроки введения новой классификации пока не определены.

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