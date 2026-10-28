Ремонт теплосетей на улице Новоселов в Рязани выполнен на 95%

В Рязани завершается капитальный ремонт тепловых сетей на улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

По данным ведомства, монтажные работы уже выполнены на 95%, и все потребители подключены к системе отопления.

Подрядная организация заменила участок трубопровода от котельной по адресу: ул. Новоселов, 53а. Длина нового участка составляет 3632,5 метра, и он является ключевым для теплоснабжения жилого массива.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строительные и монтажные работы, а также благоустройство территории завершатся в ноябре 2026 года.