Маркетолог поделилась лайфхаками для выгодных покупок в «черную пятницу»

До главной распродажи года — «черной пятницы» — остается все меньше времени, и маркетологи уже бьют тревогу: большинство покупателей становятся жертвами маркетинговых уловок. Эксперт Елена Градусова в беседе с NEWS.ru раскрыла схемы, которые используют продавцы, и поделилась лайфхаками, как действительно сэкономить, а не потратить лишнее.
По данным эксперта, 80% продавцов маркетплейсов накануне распродажи искусственно завышают стоимость товаров. Знакомая всем зачеркнутая цифра рядом с новой ценой — часто не реальная скидка, а просто «запас», который продавец заложил заранее.
«Но некоторые магазины и правда торгуют себе в убыток ради клиентов. Иногда ценники занижают на залежавшийся товар, его отдают дешевле стоимости закупки, чтобы отбить хоть какие-то деньги», — отметила Градусова.
Однако есть и обратная сторона: малый бизнес часто устанавливает спецпредложения «на глаз», не просчитав доход. С учетом комиссии маркетплейса и логистики такая акция уходит в минус, а компания сталкивается с кассовым разрывом.
Чтобы не стать жертвой манипуляций, эксперт рекомендует следовать простым правилам:
- Начните мониторинг заранее. Добавьте интересующие товары в избранное за месяц-два до распродажи и отслеживайте динамику цен.
- Сравнивайте предложения. Проверяйте товар у двух-трех продавцов — честная скидка редко живет в одном месте.
- Читайте условия акции. Многие предложения действуют только при минимальной сумме заказа, покупке нескольких товаров, использовании определенного способа оплаты или оформлении подписки.
- Оценивайте итоговую выгоду. Смотрите на конечную сумму, которую заплатите, а не на размер заявленной скидки в процентах.
- Не стесняйтесь просить скидку. По словам Градусовой, магазины иногда уступают от 3% до 15%, если покупатель проявляет инициативу.
Эксперты рекомендуют не поддаваться ажиотажу и не совершать импульсивных покупок. Настоящая выгода — это не тот товар, на который дали большую скидку, а тот, который действительно нужен и стоит своих денег даже без распродажи.