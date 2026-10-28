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Общество

Маркетолог поделилась лайфхаками для выгодных покупок в «черную пятницу»

Анастасия Мериакри
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До главной распродажи года — «черной пятницы» — остается все меньше времени, и маркетологи уже бьют тревогу: большинство покупателей становятся жертвами маркетинговых уловок. Эксперт Елена Градусова в беседе с NEWS.ru раскрыла схемы, которые используют продавцы, и поделилась лайфхаками, как действительно сэкономить, а не потратить лишнее.

По данным эксперта, 80% продавцов маркетплейсов накануне распродажи искусственно завышают стоимость товаров. Знакомая всем зачеркнутая цифра рядом с новой ценой — часто не реальная скидка, а просто «запас», который продавец заложил заранее.

«Но некоторые магазины и правда торгуют себе в убыток ради клиентов. Иногда ценники занижают на залежавшийся товар, его отдают дешевле стоимости закупки, чтобы отбить хоть какие-то деньги», — отметила Градусова.

Однако есть и обратная сторона: малый бизнес часто устанавливает спецпредложения «на глаз», не просчитав доход. С учетом комиссии маркетплейса и логистики такая акция уходит в минус, а компания сталкивается с кассовым разрывом.

Чтобы не стать жертвой манипуляций, эксперт рекомендует следовать простым правилам:

  1. Начните мониторинг заранее. Добавьте интересующие товары в избранное за месяц-два до распродажи и отслеживайте динамику цен.
  2. Сравнивайте предложения. Проверяйте товар у двух-трех продавцов — честная скидка редко живет в одном месте.
  3. Читайте условия акции. Многие предложения действуют только при минимальной сумме заказа, покупке нескольких товаров, использовании определенного способа оплаты или оформлении подписки.
  4. Оценивайте итоговую выгоду. Смотрите на конечную сумму, которую заплатите, а не на размер заявленной скидки в процентах.
  5. Не стесняйтесь просить скидку. По словам Градусовой, магазины иногда уступают от 3% до 15%, если покупатель проявляет инициативу.

Эксперты рекомендуют не поддаваться ажиотажу и не совершать импульсивных покупок. Настоящая выгода — это не тот товар, на который дали большую скидку, а тот, который действительно нужен и стоит своих денег даже без распродажи.

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