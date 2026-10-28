Фото: пресс-служба телеканала "Карусель"
Новости кино и ТВ

Новые приключения Смешариков и другие премьеры ноября на телеканале «Карусель»

Анастасия Мериакри
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В преддверии ноябрьских праздников телеканал «Карусель» подготовил для зрителей масштабную программу семейных премьер. В первой половине ноября на экранах появятся как долгожданные полнометражные фильмы с любимыми героями, так и совершенно новые познавательные истории, которые помогут детям учиться через игру и творчество.

Откроет череду премьер 2 ноября в 20:00 семейный фильм «Смешарики снимают кино» (6+). Жители Ромашковой долины примерят на себя роли режиссеров и актеров, создав четыре совершенно разные истории — от шпионского боевика до фэнтезийного мюзикла. Мультфильм в легкой форме рассказывает детям о том, что создание чего-то нового требует командной работы и терпения.

А 13 ноября в 20:00 зрителей ждет премьера фильма «Малышарики. День рождения» (0+). Это уникальный проект, объединяющий игровое кино и компьютерную анимацию, где главные роли исполнили Елизавета Боярская и Константин Хабенский. История о том, как ожившие игрушки отправляются на поиски своего домика, пока родители готовятся к первому дню рождения Малышки.

Для самых маленьких зрителей канал приготовил несколько развивающих новинок:

  • «Малыш Карлхен» (0+). Премьера состоится 2, 3, 5 и 6 ноября, а также с 9 по 12 ноября в 7:35. Главный герой — пятилетний кролик, который учится понимать свои эмоции и справляться с жизненными ситуациями. Мультсериал основан на книгах известной немецкой писательницы Ротраут Сузанне Бернер.
  • «Лотти Дотти» (0+). С 8 ноября по воскресеньям в 7:35. Музыкальный мультсериал о любознательной курочке, которая через песни и игры учит малышей делиться, говорить вежливые слова и крепко дружить.

В сам День народного единства, 4 ноября в 10:45, состоится всероссийская премьера мультсериала «Зубастая няня» (6+). Необычный дуэт — бывшая певица Козетта и волк-вегетарианец Морис Волконский — помогает семерым козлятам создать музыкальную группу «Козплей». История наглядно показывает, сколько труда требует настоящее творчество и как важно работать в команде.

Для детей постарше продолжит выходить любимый «Король Шакир» (6+). Премьерные серии третьего сезона покажут 5, 11 и 12 ноября в 14:45. Льва Шакира и его друзей ждут новые забавные переделки, путешествия во времени и проверка их смекалки на прочность.

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