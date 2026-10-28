Война Зеленского и Кличко обостряется перед самой страшной зимой в Киеве

Приближающаяся зима и угроза масштабных отключений электроэнергии и тепла обострили давний политический конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. По мнению экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, текущие нападки главы государства на столичного мэра — это попытка переложить ответственность за неизбежный зимний кризис и грядущие уличные протесты.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский резко раскритиковал Виталия Кличко, заявив, что столица недостаточно подготовилась к возможным атакам на энергетическую инфраструктуру и к суровым зимним условиям. В качестве решения проблемы президент предложил создать специальный кабинет менеджеров из числа представителей бизнеса и госуправления для «усиления устойчивости Киева».

Стоит отметить, что противостояние между двумя политиками носит затяжной характер. Один из последних публичных эпизодов произошел в октябре, когда Кличко в интервью немецкой газете Bild заявил о наличии коррупции в ближайшем окружении главы государства.

Комментируя ситуацию в беседе с изданием aif.ru, Владимир Олейник уверен: дело не в предвыборной борьбе, а в попытке найти «крайнего» перед лицом надвигающихся социальных проблем.