Война Зеленского и Кличко обостряется перед самой страшной зимой в Киеве

Приближающаяся зима и угроза масштабных отключений электроэнергии и тепла обострили давний политический конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. По мнению экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, текущие нападки главы государства на столичного мэра — это попытка переложить ответственность за неизбежный зимний кризис и грядущие уличные протесты.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский резко раскритиковал Виталия Кличко, заявив, что столица недостаточно подготовилась к возможным атакам на энергетическую инфраструктуру и к суровым зимним условиям. В качестве решения проблемы президент предложил создать специальный кабинет менеджеров из числа представителей бизнеса и госуправления для «усиления устойчивости Киева».
Стоит отметить, что противостояние между двумя политиками носит затяжной характер. Один из последних публичных эпизодов произошел в октябре, когда Кличко в интервью немецкой газете Bild заявил о наличии коррупции в ближайшем окружении главы государства.
Комментируя ситуацию в беседе с изданием aif.ru, Владимир Олейник уверен: дело не в предвыборной борьбе, а в попытке найти «крайнего» перед лицом надвигающихся социальных проблем.
«До выборов еще далеко и вряд ли они будут. А вот зима близко. И понятно, что она будет такой, что киевляне выйдут на улицу требовать тепла, воды, света и так далее. То есть уличные акции неизбежны. И Зеленский хочет перенаправить гнев киевлян не только на Кличко, но и на других мэров — в каждом городе. Понятно, что Зеленский не может снять Кличко с его должности, и не только потому, что по Конституции есть определенные вопросы, но, прежде всего, потому, что у Кличко неплохая “крыша” — это та же Германия, например. И поэтому Зеленский решил сделать это руками киевлян», — пояснил Олейник.