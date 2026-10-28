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Политика

В СФ объяснили стремление Стубба и Стере общаться с Путиным

Анастасия Мериакри
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На фоне обсуждения возможных форматов переговоров по разрешению украинского кризиса европейские политики усилили попытки наладить прямой контакт с Москвой. Первым шагом в этом направлении стал телефонный разговор между президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 27 октября.

В Кремле подтвердили, что инициатива контакта исходила от финской и норвежской сторон. Основной темой беседы стал обмен мнениями по урегулированию конфликта. Участники обсудили ситуацию с учетом последних дипломатических встреч: переговоров Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге (21 октября) и встреч Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, в интервью изданию aif.ru объяснил, почему европейские политики хватаются за любую возможность, чтобы пообщаться с Путиным.

«Стубб и Стёре хотят показать, что они тоже активные игроки на внешнеполитическом поле. Это во-первых. А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что они хотят участвовать в переговорах для того, чтобы доказать свою значимость», — объяснил сенатор.

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