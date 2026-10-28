В Сасово грабитель избил пенсионера, пытаясь скрыться

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» оперативно задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в ограблении. Жертвой преступления стал 73-летний пенсионер, а ситуация едва не привела к трагедии для его больной родственницы.

По данным следствия, злоумышленник заранее спланировал свои действия. Днем он ходил по городу, выискивая дома, подходящие для незаконного проникновения. Его внимание привлекла квартира с открытой форточкой.

Ночью подозреваемый проник в жилище. Включив фонарик на своем смартфоне, он начал обыскивать комнату. Пожилая родственница хозяина дома, которая из-за болезни не могла встать с постели, не отреагировала на шум. Грабитель нашел кошелек на тумбочке и уже собирался покинуть дом, но его планы изменились.

73-летний хозяин жилья заметил свет под дверью комнаты. Открыв дверь и включив свет, он увидел незнакомца, который держал в руках чужой кошелек и телефон.

Грабитель бросился к двери и начал бить пенсионера кулаками по лицу. Освободив таким образом себе путь, мужчина пробежал по коридору и выбежал на улицу. В ходе борьбы злоумышленник выронил кошелек, в котором была тысяча рублей, выбежал на улицу и попытался убежать. Таким образом, кража переросла в опасное ограбление с применением физической силы.

Потерпевший сразу обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска зафиксировали приметы нападавшего со слов пенсионера. Утром полицейские начали подворовый обход и опрос местных жителей. Благодаря их бдительности личность подозреваемого была установлена, и он был задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.