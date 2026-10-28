Рязанцам напомнили, как сообщить о неисправном освещении двора через «Госуслуги Дом»

Государственная жилищная инспекция Рязанской области рассказала о развитии мобильного сервиса «Госуслуги Дом». Работу над приложением на системной основе ведут Минстрой России и Минцифры России в рамках нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Сервис создан для оперативного решения вопросов в сфере ЖКХ.

С сокращением светового дня тема освещения дворов становится особенно актуальной. Ответственность за неработающие фонари зависит от того, кому принадлежит придомовая территория и кто обслуживает оборудование. Фонари вдоль городских дорог, на общественных пространствах и участках, не входящих в общедомовое имущество, как правило, находятся в ведении местной администрации или уполномоченных организаций. Если же осветительные приборы расположены на земельном участке, который относится к общему имуществу многоквартирного дома, за их содержание отвечает управляющая компания. Кроме того, УК обязана своевременно устранять неисправности освещения в подъездах, на лестничных клетках и в других помещениях коллективного пользования.

Сообщить о неисправном или недостаточном освещении во дворе можно через приложение «Госуслуги Дом». Жители Рязанской области могут направить заявку в управляющую организацию, описать проблему и при необходимости приложить фотографии. Авторизация выполняется через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Многофункциональный сервис «Госуслуги Дом» работает на базе Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). С его помощью жители региона могут передавать показания приборов учета и оперативно оплачивать ЖКУ, проводить онлайн-собрания собственников жилья, направлять сообщения о коммунальных авариях, а также знакомиться с отчетами управляющих компаний о ходе капитального ремонта и подготовке дома к зимнему периоду.