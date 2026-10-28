Депутаты регионального парламента назначили нового Уполномоченного по правам человека в Рязанской области

На очередном заседании регионального парламента, которое прошло в среду, 28 октября, депутаты обсудили вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Рязанской области.

В соответствии с федеральным законом право вносить предложения по кандидатурам на этот пост предоставлено губернатору, а также фракциям и группам депутатов в областной Думе. Региональный омбудсмен Наталья Епихина, замещавшая должность с октября 2016 года, в силу законодательного ограничения права не могла быть выдвинута более чем на два срока подряд. Губернатор Павел Малков рекомендовал на эту ключевую позицию Олега Леонова. Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

Олег Юрьевич Леонов – депутат Государственной Думы VIII созыва, общественный деятель, обладающий значительным опытом в сфере защиты прав граждан и координации масштабных гуманитарных проектов. Имеет два высших образования, окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В статусе депутата занимал пост заместителя председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Имеет опыт системного взаимодействия с федеральным институтом омбудсмена. Олег Леонов – соавтор законопроекта «Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской Федерации». Как законодатель поддержал запуск федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ), которая успешно работает с 2025 года.

По завершении представления Олега Леонова депутаты задали интересующие их вопросы, которые касались перспектив дальнейшей реализации регионального проекта «Правовой поезд», механизмов проактивной защиты прав граждан, организации работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, системы выстраивания межведомственного взаимодействия и другие.

Решением депутатов Рязанской областной Думы кандидатура Олега Леонова на должность Уполномоченного по правам человека была единогласно поддержана.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин поздравил Олега Леонова с назначением на должность и особо отметил его высокий профессиональный уровень:

«Ваш законотворческий опыт, достижения в общественной деятельности – от добровольца до координатора поисково спасательного отряда «ЛизаАлерт», участие в поисковых операциях, – формируют ценностную основу для работы в должности Уполномоченного. Такой путь показывает не просто навыки, а жизненную позицию: умение слышать человека в беде, действовать системно и брать на себя ответственность. Именно эти качества особенно важны в правозащитной деятельности, где за каждой жалобой и обращением – реальная судьба. В Рязанской области сформирована успешная практика по защите прав граждан при непосредственном участии Епихиной Натальи Леонидовны, которая 10 лет посвятила этой деятельности. Уверен, что Вы достойно продолжите развивать институт Уполномоченного по правам человека в нашем регионе, чтобы рязанцы могли всегда обратиться за помощью и чувствовать себя защищенными».

После назначения новый омбудсмен принес присягу и поблагодарил парламентариев за оказанное доверие: