Фото Администрации Рязани
Общество

На Касимовском шоссе появились молодые клёны

Олеся Чугунова
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В рамках месячника по озеленению города сотрудники МП «Водоканал» провели работы на Касимовском шоссе. Здесь высадили 20 остролистных клёнов, которые украсят одну из городских магистралей.

Посадочные работы завершились благоустройством территории: специалисты засыпали котлованы, выровняли лишний грунт, убрали ветки, камни и мусор, а также подмели дорожки. Чтобы саженцы успешно прижились до прихода холодов, их обильно полили.

Новые насаждения не только улучшат внешний вид шоссе, но и внесут вклад в озеленение города.

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