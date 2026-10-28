На Касимовском шоссе появились молодые клёны

В рамках месячника по озеленению города сотрудники МП «Водоканал» провели работы на Касимовском шоссе. Здесь высадили 20 остролистных клёнов, которые украсят одну из городских магистралей.

Посадочные работы завершились благоустройством территории: специалисты засыпали котлованы, выровняли лишний грунт, убрали ветки, камни и мусор, а также подмели дорожки. Чтобы саженцы успешно прижились до прихода холодов, их обильно полили.

Новые насаждения не только улучшат внешний вид шоссе, но и внесут вклад в озеленение города.