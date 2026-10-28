Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова высказалась о проверке обстоятельств его гибели по поручению Бастрыкина

Алексей Самохин
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Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна не считает, что в его гибели могли быть криминальные обстоятельства. При этом она поддержала решение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль. Об этом женщина рассказала aif.ru.

Ранее с просьбой проверить обстоятельства смерти критика к главе СК обратился его племянник Олег Казанцев. Он усомнился в полноте расследования несчастного случая, произошедшего в гостинице якутского города Нерюнгри. Казанцев лично приезжал в город, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии. По его словам, сотрудники гостиницы отказались комментировать произошедшее и предоставлять записи с камер видеонаблюдения, установленных на лестницах. Свой отказ они объяснили подписанными документами о неразглашении.

Антонина Петровна заявила, что сама не обращалась в Следственный комитет с просьбой о дополнительной проверке.

«Мы никаких дополнительных запросов в СК не писали, это все журналисты. Но я сомневаюсь, что в гибели Сергея есть какой-то криминал», — сказала она в беседе с aif.ru.

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При этом мать критика не возражает против того, чтобы Бастрыкин лично проконтролировал расследование. По ее мнению, дополнительная проверка может окончательно прояснить обстоятельства произошедшего.

Как погиб Сергей Соседов

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Во время пребывания в гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Мужчина потерял сознание, спасти его врачам не удалось.

Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.

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