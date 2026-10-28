Мать Сергея Соседова высказалась о проверке обстоятельств его гибели по поручению Бастрыкина

Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна не считает, что в его гибели могли быть криминальные обстоятельства. При этом она поддержала решение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль. Об этом женщина рассказала aif.ru.

Ранее с просьбой проверить обстоятельства смерти критика к главе СК обратился его племянник Олег Казанцев. Он усомнился в полноте расследования несчастного случая, произошедшего в гостинице якутского города Нерюнгри. Казанцев лично приезжал в город, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии. По его словам, сотрудники гостиницы отказались комментировать произошедшее и предоставлять записи с камер видеонаблюдения, установленных на лестницах. Свой отказ они объяснили подписанными документами о неразглашении.

Антонина Петровна заявила, что сама не обращалась в Следственный комитет с просьбой о дополнительной проверке.

«Мы никаких дополнительных запросов в СК не писали, это все журналисты. Но я сомневаюсь, что в гибели Сергея есть какой-то криминал», — сказала она в беседе с aif.ru.

Читайте также: Музыканта «Мистер Твистер» нашли мёртвым на даче друга

При этом мать критика не возражает против того, чтобы Бастрыкин лично проконтролировал расследование. По ее мнению, дополнительная проверка может окончательно прояснить обстоятельства произошедшего.

Как погиб Сергей Соседов

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Во время пребывания в гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Мужчина потерял сознание, спасти его врачам не удалось.

Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.