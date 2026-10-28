Музыканта «Мистер Твистер» нашли мёртвым на даче друга

Певец и барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко, известный под псевдонимом Ёж, скончался в возрасте 65 лет. По данным ТАСС, музыкант упал и ушибся на даче друга, а на следующее утро его нашли мёртвым.

Источник агентства из окружения артиста рассказал, что обстоятельства произошедшего выясняются. В прошлом году Лысенко перенёс инсульт, после которого прошёл реабилитацию.

Валерий Лысенко родился 26 августа 1961 года в станице Вёшенской Ростовской области. Он стал одним из основателей рокабилли-группы «Мистер Твистер», созданной в Москве в 1985 году. С 2009 года музыкант выступал в составе дуэта казачьей песни «Беседа».

Добавим, что в сентябре 2026 года в Нерюнгри погиб музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Ему было 58 лет. Он упал на лестнице в гостинице и скончался после госпитализации.