В Рязанской области отремонтировали восемь дорожных объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В регионе подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году в его рамках приводят в порядок 22 объекта региональной дорожной сети общей протяженностью 163 км — автомобильные дороги и мостовые сооружения.

За три квартала работы полностью завершены на восьми объектах. Среди них — дороги Большие Поляны — Соболево и улица Толстого в Старожилове, участки трасс в Ухоловском, Кораблинском и Рыбновском округах, а также мосты через реку Роговую в Пронском округе и через ручьи на дорогах Путятино — Строевское и Захарово — Байдики.

Еще на девяти объектах ремонт планируется завершить до конца года. Пять объектов переходят на последующие годы. В их числе капитальный ремонт дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Путятинском и Шиловском округах и трассы Ухолово — Ясенок — Ибердский в Ухоловском округе, а также ремонт дорог Ласково — Красное — Деулино и Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов на подъезде к Кипчаково. Пятым переходящим объектом стало строительство моста через Оку. Завершить работы на четырех объектах планируется в 2027 году, строительство моста через Оку рассчитано до 2029 года.

В числе ремонтируемых — школьные маршруты, въезды в Рязанскую область, региональные трассы и мостовые сооружения. Их обновление способствует повышению безопасности дорожного движения, улучшению транспортной доступности населенных пунктов и созданию более комфортных условий для жителей региона.