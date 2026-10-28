Рязанцы закладывают более миллиона на обустройство комфортного загородного жилья

Исследование «Авито Недвижимости» и «Авито Услуг» выявило растущий интерес жителей Рязанской области к загородной жизни. Опрос показал, что 38% опрошенных рассматривают возможность покупки или строительства собственного загородного дома, а 19% уже активно работают над этим или планируют начать в ближайшие год-два.

Мнения тех, кто только собирается приобрести загородное жилье, разделились: 28% предпочитают строить дом с нуля, 23% выбирают покупку готового дома, 15% рассматривают вариант модульного дома, 14% планируют взять участок с домом под реконструкцию, 10% намерены купить объект у застройщика на этапе строительства.

79% респондентов намерены привлекать специалистов для выполнения строительных, ремонтных и благоустроительных работ. При этом 34% планируют контролировать отдельные этапы работ, а 24% хотят заказать полный комплекс услуг «под ключ».

При выборе загородного жилья жители Рязанской области обращают внимание на: надежность инженерных систем (38%), возможность проживания круглый год (34%), качество материалов и отделки (29%).

На территории участка жители региона чаще всего хотят видеть баню или сауну (36%), гараж или навес для автомобиля (36%) и огород или плодовый сад (34%).

Для финансирования своих проектов жители используют различные методы: 27% планируют взять ипотеку, 26% полагаются на собственные сбережения, а 22% предпочитают поэтапное финансирование через кредиты или рассрочки.

На оплату услуг специалистов по ремонту и благоустройству жители Рязанской области готовы потратить в среднем 914 тысяч рублей. При этом 33% закладывают бюджет более 1 миллиона рублей, а 27% намерены уложиться в 500 тысяч рублей.