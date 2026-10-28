Депутат предупредил о новых расходах россиян из-за лимита интернет-трафика

Возможный лимит зарубежного интернет-трафика в России не остановит использование VPN, но увеличит расходы граждан и бизнеса. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы, член комитета по цифровому развитию Александр Ивачев.

По мнению парламентария, ограничения могут затронуть не только пользователей VPN, но и тех, кто работает с зарубежными цифровыми сервисами в обычном режиме. Под дополнительные расходы попадут обновления iOS и Android, другое программное обеспечение, облачные хранилища, научные публикации и онлайн-игры.

Депутат обратил внимание и на последствия для бизнеса. По его оценке, изменения могут затронуть 200–250 тысяч человек, работающих удаленно, а также компании, которые используют иностранные мессенджеры для решения рабочих задач.

Ивачев назвал возможное ограничение скрытым налогом на доступ к знаниям и работе. Он считает, что вместо новых сборов властям следует развивать доступную цифровую инфраструктуру и поддерживать отечественные сервисы.

Парламентарий добавил, что КПРФ ранее выступала за сокращение числа блокировок мессенджеров и социальных сетей. По его словам, партия по-прежнему выступает против дополнительной финансовой нагрузки на граждан на фоне роста цен.

О возможном ограничении зарубежного интернет-трафика 28 октября сообщил Forbes со ссылкой на источники. По данным издания, Минцифры обсуждает эту меру и может включить соответствующие предложения в законопроект о реформе отрасли связи. В министерстве подтвердили, что работают над изменением законодательства, однако назвали преждевременными обсуждения содержания окончательных поправок.