В Рязанской области ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников

ФСБ России, МВД и Росгвардия провели масштабную операцию по борьбе с нелегальным оборотом оружия. В ходе нее были задержаны 126 человек из 53 регионов страны, включая Рязанскую область.

Преступники занимались изготовлением и продажей оружия в подпольных мастерских, а также восстановлением боевых характеристик гражданских моделей.

Оперативные мероприятия и следственные действия проводились в десятках регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, новые субъекты РФ и Центральный федеральный округ, включая Рязанскую область.

Из незаконного оборота изъяли: 363 единицы огнестрельного оружия, включая 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, 94 винтовки, карабина и ружья, 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 60 500 патронов разного калибра. Также удалось ликвидировать 48 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

Правоохранительные органы отмечают, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия ведется постоянно.