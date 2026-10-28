Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Зеленский назвал сроки и темы переговоров с Россией и США в Абу-Даби

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил детали готовящихся международных переговоров, которые, по его словам, должны пройти в Абу-Даби в начале ноября. Ключевыми темами встречи станут вопросы прекращения огня в отдельных секторах, гуманитарная повестка и возможный обмен военнопленными, пишет «Газета.Ru».

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление украинского лидера, Киев намерен обсудить прекращение огня в энергетическом и морском секторах.

«Нам также нужно решить вопросы детей, как возвращать их, много гуманитарных вопросов, не только территории, являющиеся важнейшим вопросом для российской и американской стороны, это правда. Мы готовы также обсуждать территории, но на уровне лидеров», — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, Киев рассчитывает провести встречу в период с 6 по 10 ноября. Он подчеркнул, что переговоры «технически состоятся», однако не исключил изменения места проведения саммита.

Окончательная дата, по его словам, станет известна после президентских выборов в США, которые пройдут 4 ноября.

«Мы надеемся, что они будут готовы со всеми ответами после их выборов, и это понятно, что после 4 ноября у нас будет дата», — цитирует Зеленского украинское издание.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Новая паромная переправа начала работу в Шиловском округе
Следующая статья
В селе Дядьково выявлены нарушения при сжигании срубленных деревьев
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Политика

Названа предварительная дата переговоров России, Украины и США

21 октября президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к трехсторонним переговорам.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Интересное

Афонские старцы предсказали России сотни лет покоя и «радость через ад»

Аристоклий, Стефан и Паисий в один голос говорили о страшных событиях и грядущем покое. Сегодня мы наблюдаем, как их пророчества сбываются.
Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Темы
Общество

В селе Дядьково выявлены нарушения при сжигании срубленных деревьев

Жители села Дядьково и близлежащих населенных пунктов уже несколько дней страдают от сильного задымления, вызванного сжиганием срубленных деревьев.
Транспорт и дороги

Новая паромная переправа начала работу в Шиловском округе

Новый паром способен перевозить до 60 тонн груза. При проектировании особое внимание уделялось потребностям аграрного сектора: паром без проблем перевозит тяжелую сельскохозяйственную и строительную технику.
Происшествия

В Рязанской области ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников

Преступники занимались изготовлением и продажей оружия в подпольных мастерских, а также восстановлением боевых характеристик гражданских моделей.
Общество

Около здания УМВД в Рязани высадили молодые липы

В рамках мероприятия сотрудники полиции внесли свой вклад в благоустройство Рязани, высадив деревья на улице Введенской рядом со зданием регионального управления.
Новости России

Систему «Всё включено» в Турции хотят разделить на пять категорий

Сейчас под одной и той же вывеской «всё включено» могут скрываться совершенно разные услуги. Один отель предлагает скромный шведский стол и местные напитки, а другой — рестораны, импортные алкогольные напитки и круглосуточное питание.
Новости кино и ТВ

Новые приключения Смешариков и другие премьеры ноября на телеканале «Карусель»

В первой половине ноября на экранах появятся как долгожданные полнометражные фильмы с любимыми героями, так и совершенно новые познавательные истории, которые помогут детям учиться через игру и творчество.
Общество

Маркетолог поделилась лайфхаками для выгодных покупок в «черную пятницу»

80% продавцов маркетплейсов накануне распродажи искусственно завышают стоимость товаров. Знакомая всем зачеркнутая цифра рядом с новой ценой — часто не реальная скидка, а просто «запас», который продавец заложил заранее.
Общество

Ремонт теплосетей на улице Новоселов в Рязани выполнен на 95%

По данным ведомства, монтажные работы уже выполнены на 95%, и все потребители подключены к системе отопления.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье