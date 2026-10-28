Зеленский назвал сроки и темы переговоров с Россией и США в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил детали готовящихся международных переговоров, которые, по его словам, должны пройти в Абу-Даби в начале ноября. Ключевыми темами встречи станут вопросы прекращения огня в отдельных секторах, гуманитарная повестка и возможный обмен военнопленными, пишет «Газета.Ru».

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление украинского лидера, Киев намерен обсудить прекращение огня в энергетическом и морском секторах.

«Нам также нужно решить вопросы детей, как возвращать их, много гуманитарных вопросов, не только территории, являющиеся важнейшим вопросом для российской и американской стороны, это правда. Мы готовы также обсуждать территории, но на уровне лидеров», — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, Киев рассчитывает провести встречу в период с 6 по 10 ноября. Он подчеркнул, что переговоры «технически состоятся», однако не исключил изменения места проведения саммита.

Окончательная дата, по его словам, станет известна после президентских выборов в США, которые пройдут 4 ноября.