Фото: минтранс Рязанской области
Транспорт и дороги

Новая паромная переправа начала работу в Шиловском округе

Анастасия Мериакри
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С 28 октября у села Юшта Шиловского округа начала функционировать новая паромная переправа, которая станет значимым транспортным узлом для жителей Рязанской области.

Новый паром способен перевозить до 60 тонн груза. За один рейс он может взять на борт до 12 легковых автомобилей и 20 пассажиров. При проектировании особое внимание уделялось потребностям аграрного сектора: паром без проблем перевозит тяжелую сельскохозяйственную и строительную технику.

Церемония открытия прошла с участием представителей регионального и местного руководства. В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Алексей Трутнев, руководство Шиловского округа, специалисты Дирекции дорог Рязанской области, а также представители строительной компании и завода-изготовителя.

Паромная переправа работает в светлое время суток, что гарантирует безопасность пассажиров при хорошей видимости. Однако в случае необходимости экстренные перевозки, такие как для машин скорой помощи или спасательных служб, будут осуществляться круглосуточно.

Регулярные рейсы совершаются в начале каждого часа с правого борта (7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00). Перерыв с 13:45 до 15:00.

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